Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 28/8
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Moussa N'Diaye pousse pour quitter Anderlecht : les Mauves ont ciblé son remplaçant
Moussa N'Diaye souhaite quitter Anderlecht pour retourner à Schalke. Les Mauves sont ouverts à son départ, mais devront régler un problème important dans leur effectif. (Lire la suite)
Accord quasiment trouvé pour Arthur Theate : le Diable Rouge va retrouver Domenico Tedesco
Quatre ans après son départ, Arthur Theate s'apprête à retrouver la Serie A et un entraîneur qu'il connaît très bien. Plusieurs clubs européens avaient tenté de recruter le défenseur des Diables Rouges. (Lire la suite)
Un club de D2 ACFF recrute un ancien du Standard, meilleur buteur des Espoirs en 2021
Adrien Giunta va tenter de relancer sa carrière à Aywaille. L'ancien joueur du Standard de Liège rejoint le club après près d'un an sans jouer de match. (Lire la suite)
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un milieu qui a fait ses preuves au Bosuil
Le nouvel entraîneur de l'Antwerp, Marvin Commper, apprécie Mauricio Benitez et souhaitait conserver le milieu de terrain argentin dans son équipe pour cette saison. (Lire la suite)
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