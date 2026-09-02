Live mercato (02/09) : Recrue surprise à Anderlecht, un nouveau club pour Dendoncker
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Surprise : le Sporting d'Anderlecht annonce l'arrivée d'un capitaine en Ligue 1 !
C'est un très joli coup que vient de réaliser le Sporting d'Anderlecht. Les Mauves s'attachent les services d'Andrew Omobamidele, titulaire à Strasbourg, en prêt. Le défenseur central, international irlandais, est évalué à 8 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt. (Lire la suite)
Leander Dendoncker a retrouvé un club et croisera Saint-Trond en Conference League
Passé par le Sporting d'Anderlecht, Aston Villa ou encore le Napoli, l'ancien Diable Rouge Leander Dendoncker (32 sélections) était libre de tout contrat depuis son départ du Real Oviedo le 1er juillet. Le médian défensif aurait cependant trouvé un nouveau défi en Croatie, où il serait sur le point de s'engager avec le Hajduk Split, vice-champion en titre, qui disputera la phase de ligue de la Conference League et qui y croisera Saint-Trond. (Lire la suite)
Pas un, pas deux, mais trois nouveaux milieux de terrain au Sporting d'Anderlecht ?
La direction du Sporting d'Anderlecht, via Antoine Sibierski, s'active sérieusement pour renforcer le milieu de terrain dans ces dernières heures du mercato. Après l'officialisation de Romeo Amane et la visite médicale d'Ilias Koutsoupias programmée ce mercredi soir, Thelo Aasgaard pourrait également signer au Lotto Park dans les prochaines heures. Une indemnité de 6 millions d'euros est évoquée. (Lire la suite)
Arthur Vermeeren proche d'un retour en Jupiler Pro League !
Pas dans les plans du RB Leipzig, Arthur Vermeeren se dirige vers un nouveau départ. Le Red Bull Salzbourg, club de la filiale, est intéressé, au même titre... que le Royal Antwerp, qui verrait d'un bon œil le retour de son ancien protégé pour revenir vers les places européennes après une situation très compliquée. Les Anversois tiendraient la corde, mais le temps presse. (Lire la suite)
C'est fait : l'international espoirs Jeremy Mbambi revient en Belgique
Un an après son départ de La Gantoise pour l'Italie, Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique. Le défenseur central de 18 ans a suscité l'intérêt de Malines, où il est passé durant sa formation, mais aussi de Beveren et Westerlo. Il s'engage finalement à Saint-Trond. (Lire la suite)
Arnaud Bodart pourrait profiter du jeu de chaises musicales lancé par Lucca Brughmans
Sur une voie de garage du côté du LOSC, Arnaud Bodart a déjà eu des contacts avec Saint-Trond et la RAAL La Louvière ces derniers jours, mais les deux clubs ont finalement conservé leur gardien, Marcos Peano pour l'un et Leo Kokubo pour l'autre. Toutefois, le jeu de chaises musicales engagé par Lucca Brughmans pourrait lui permettre de s'engager du côté de... Louvain. (Lire la suite)
Uune nouvelle recrue de Mancheseter City récupère le numéro mythique de Kevin De Bruyne
Du jamais vu, ou presque : Manchester City a dépensé 145 millions d'euros pour Enzo Fernandez, égalant ainsi le record du transfert le plus cher de l'histoire en Premier League. Le milieu de terrain argentin quitte Chelsea, et laisse un peu plus le champ libre à Roméo Lavia, titulaire en ce début de saison. (Lire la suite)
Les premiers mots de Romeo Amane sous les couleurs d’Anderlecht : "Je crois en moi et en mon talent"
Santi García ne rejoindra finalement plus que probablement pas Anderlecht. Malgré des négociations poussées avec Gil Vicente, les Bruxellois n'ont pas réussi à trouver un accord avec le club portugais, qui réclamait environ huit millions d'euros et 20 % sur une future revente. Le Sporting pourrait désormais se tourner vers Romeo Amane, milieu ivoirien du Rapid Vienne. (Lire la suite)
OFFICIEL : Majeed Ashimeru quitte le Sporting d'Anderlecht
Après plus de cinq ans à Anderlecht, Majeed Ashimeru quitte officiellement le club bruxellois. Le milieu de terrain ghanéen et les Mauves ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration. (Lire la suite)
Malines prête un joueur formé à la Roma aux Pays-Bas
Lovro Golić quitte officiellement Malines et est prêté pour une saison à Helmond Sport, club partenaire de la formation malinoise évoluant en deuxième division néerlandaise. Le Slovène était arrivé à Malines à l’été 2025 en provenance du centre de formation de l’AS Roma.
Le défenseur central est prêt pour son nouveau défi : "Je suis extrêmement heureux d’être ici et j’ai hâte de commencer. J’ai hâte de jouer devant les supporters, de montrer ce dont je suis capable et d’aider l’équipe autant que possible. Je suis très enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau défi et j’espère que nous pourrons vivre de beaux moments ensemble."
𝙉𝙞𝙚𝙪𝙬𝙚 𝙙𝙚𝙛𝙚𝙣𝙨𝙞𝙚𝙫𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙩𝙚𝙧𝙠𝙞𝙣𝙜: Lovro Golic naar Onze Club. ❤️🖤— Helmond Sport (@HelmondSport) September 2, 2026
De 20-jarige centrale verdediger komt voor één seizoen op huurbasis over van KV Mechelen. Succes in het rood-zwart, Lovro!
Lees het hele bericht op https://t.co/k8I7kMXISo. pic.twitter.com/BZmr75sw6P
"Je sentais que cette histoire n’était peut-être pas totalement terminée" : Andi Zeqiri ravi de revenir au Standard
C'était dans l'air : une saison après son prêt en provenance de Genk, Andi Zeqiri va retrouver Sclessin. Il a été loué par le club polonais de Widzew Łódź, où il se trouvait sur une voie de garage. (Lire la suite)
L'ancien Genkois Leon Bailey va quitter Aston Villa
L'ancien joueur du KRC Genk, Leon Bailey, va quitter Aston Villa pour rejoindre l'Olympiakos. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le club grec a trouvé un accord verbal avec Aston Villa pour un transfert définitif. Le Jamaïcain devrait parapher un contrat jusqu'en juin 2029.
Leon Bailey est attendu à Athènes ce mercredi afin de passer sa visite médicale avec la formation grecque. Le Jamaïcain évolue à Aston Villa depuis l'été 2021, même s'il a été prêté à l'AS Rome lors de la première partie de la saison dernière. Son prêt en Italie avait été interrompu en janvier 2026.
🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: Olympiacos reach verbal agreement for surprise deal to sign Leon Bailey, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026
Permanent move from Aston Villa and contract until June 2029. Green light to proceed from #AVFC.
Bailey, on his way to Athens now for medical tests. pic.twitter.com/OI0e0jiVeR
OFFICIEL : après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise recrute à nouveau un joueur en provenance de D4 allemande
L'Union Saint-Gilloise continue de miser sur des joueurs évoluant à un niveau inférieur. Cette fois, les Bruxellois sont allés chercher Dennis Egel en quatrième division allemande. Le défenseur va franchir un énorme cap dans sa carrière en quittant la Regionalliga pour rejoindre les Bruxellois. (Lire la suite)
Le Club de Bruges proche de recruter un jeune talent colombien
Le Club de Bruges est proche de se renforcer avec la signature de Kevin Angulo, selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. Le buteur colombien devrait quitter son pays natal, où il évolue à l’América de Cali, pour rejoindre l’équipe B des Brugeois, le Club NXT.
Le Club Bruges, l’América de Cali et Kevin Angulo sont proches de trouver un accord pour un prêt avec option d’achat. Kevin Angulo est âgé de seulement 18 ans et pourrait ainsi parfaitement poursuivre sa progression avec les jeunes Brugeois avant d’ensuite éventuellement rejoindre l’équipe première des Blauw en Zwart.
🎥 "Je suis difficile à battre en un contre un" : la nouvelle recrue de Charleroi, Triston Rowe, se présente
Prêté à Annecy, pensionnaire de deuxième division française, la saison dernière, Triston Rowe va découvrir la D1 belge à Charleroi où il a été prêté une saison par Aston Villa, avec option d'achat. (Lire la suite)
OFFICIEL : un ailier argentin débarque à l'Union Saint-Gilloise
Après avoir annoncé la prolongation de Kevin Mac Allister ce vendredi, l'Union va s'offrir un deuxième joueur argentin : Dylan Aquino va débarquer de Lanus et devrait compenser le départ toujours plus proche de Ousseynou Niang dans les dernières heures du mercato. (Lire la suite)
Un jeune Ivoirien signe à Westerlo
Le KVC Westerlo a officialisé la signature d'Abdoulaye Koné, avant-centre ivoirien de 20 ans. Il arrive en provenance de l'AC Oulu, formation finlandaise, et a paraphé un contrat de quatre saisons avec les Campinois.
"Koné a rejoint l’AC Oulu en 2026 et y a acquis sa première expérience au plus haut niveau du football finlandais, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive. Grâce à sa taille, sa puissance physique et son profil explosif, Koné apporte une dimension supplémentaire à la ligne offensive du KVC Westerlo. Bienvenue à Westel, Abdoulaye !", a écrit la formation de Pro League dans un communiqué.
Let’s bring the fire 🔥 pic.twitter.com/HSpDImhyFa— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) September 2, 2026
Raskin en route vers un transfert en toute fin de mercato ? Accord conclu entre les Rangers et un club turc
Alors que le mercato estival vient de se refermer dans les cinq grands championnats européens, Nicolas Raskin est toujours un joueur des Rangers. Le mercato en Turquie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Belgique est cependant toujours ouvert. Le Diable Rouge pourrait finalement opter pour un transfert à Besiktas. Un accord verbal de principe a été trouvé entre les Rangers et la formation turque, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. (Lire la suite)
Un joueur formé à l'Union fait son retour au club
Après une saison au Sporting Hasselt, fraîchement promu dans l'antichambre du football belge (Challenger Pro League), Daniel Tshilanda fait son retour dans son club formateur, l'Union Saint-Gilloise. Il a signé un nouveau contrat avec l'équipe U23, évoluant en D1 FFA.
Avec le Sporting Hasselt, il n'a pris part qu'à une seule rencontre. Cela remonte au 29 novembre 2025, où il avait disputé 20 minutes de jeu face à Dessel Sport. Il espère désormais connaître une meilleure saison dans un environnement familier pour lui.
Le jeune joueur compte une seule apparition avec l'équipe première de l'Union Saint-Gilloise. Il était monté au jeu en toute fin de match lors de la victoire des Bruxellois face à Fenerbahçe en huitième de finale retour (0-1) de la Conference League en mars 2024.
Après une saison au Sporting Hasselt, Daniel Tshilanda revient dans son club formateur. 🏠🔙 pic.twitter.com/J5lt1Yyg8x— D1 Média (@d1media_) September 2, 2026
Nouvelle recrue à Courtrai
Le KV Courtrai a annoncé la signature du milieu défensif de 25 ans Jamie Roche, en provenance de Lausanne-Sport. Le Suédois a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2029.
"Je suis très heureux de devenir un Kerel. J’ai hâte de commencer. Let’s go !", a déclaré le joueur.
Le directeur sportif Nils Vanneste se montre également ravi : "Jamie est un joueur au profil particulièrement intéressant, que nous suivons depuis longtemps. Il possède de bonnes qualités techniques, une excellente vision du jeu et apporte l'intensité nécessaire. Nous pensons qu'il peut encore franchir de belles étapes au sein de notre équipe et nous sommes donc heureux qu'il ait choisi le KV Courtrai."
Jamie is here. 👊 pic.twitter.com/ryqcu9SSS7— KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 2, 2026
Un ancien jeune d'Anderlecht rejoint Carl Hoefkens aux Pays-Bas
Mohamed Bouchouari, défenseur latéral formé au RSC Anderlecht, est de retour en Europe. Après un passage au Wydad Casablanca, le latéral belgo-marocain a signé au NAC Breda, où il sera entraîné par l'ex-coach du Club de Bruges et du Standard Carl Hoefkens. (Lire la suite)
OFFICIEL : Lucas Stassin tient son transfert de rêve
Lucas Stassin est officiellement un joueur du FC Séville. Après un été passé à tenter de quitter l'AS Saint-Etienne, le Diable Rouge est prêté avec option d'achat en Andalousie. (Lire la suite)
Catastrophe pour Wout Faes, coincé à Leicester City
Désespérément à la recherche d'une porte de sortie après son retour de prêt à l'AS Monaco, Wout Faes devrait rebondir à West Ham. Un accord verbal aurait été trouvé la nuit dernière entre le club d'EFL Championship et Leicester City. (Lire la suite)
Officiel : après un épisode rocambolesque, voilà où signe Malick Fofana
Malick Fofana a finalement bel et bien quitté l'Olympique Lyonnais. Le Diable Rouge était tout proche de s'engager en faveur de Crystal Palace mais dans les derniers instants du mercato anglais, c'est à Sunderland qu'il s'est engagé. (Lire la suite)
Absent dimanche, un Unioniste quitte bel et bien le Parc Duden pour l'Angleterre
Il n'était pas sur le terrain dimanche, et David Hubert n'en avait caché les raisons qu'à demi-mot. Mohammed Fuseini a quitté l'Union Saint-Gilloise dans les dernières heures du mercato anglais, direction Derby County. (Lire la suite)
Finalement pas de transfert : Marcos Peano prolonge jusqu'en 2029 à la RAAL
Considéré comme une certitude en début de mercato, le départ de Marcos Peano de la maison des "Loups" n'aura pas lieu. Le gardien argentin devra encore se montrer patient et a prolongé son contrat jusqu'en 2029. (Lire la suite)
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
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