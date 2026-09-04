Live mercato (03/09) : dernier transfert de l'Antwerp : un joueur emblématique quitte le Bosuil
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Dernier transfert de l'Antwerp : un joueur emblématique quitte le Bosuil
Geoffry Hairemans quitte une nouvelle fois l'Antwerp, mais cette fois pour rejoindre définitivement le Sporting Hasselt. À 34 ans, le milieu belge poursuit sa carrière en Challenger Pro League et referme son troisième passage au Bosuil, où il était revenu en 2025 après six saisons passées au KV Malines.
Hairemans referme un long chapitre avec le club anversois. Toutes périodes confondues, le milieu de terrain a porté le maillot de l'Antwerp à 146 reprises. Son bilan s'élève à 14 buts et 12 passes décisives, des chiffres qui résument ses nombreuses années passées au Bosuil.
Sur le gong : l'Antwerp boucle un renfort en provenance de France
L'Antwerp renforce son effectif avec Bahmed Deuff. Le joueur de Nantes arrive en prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat. (Lire la suite)
OFFICIEL : un grand talent de Genk quitte le club et rejoint un concurrent
Barré par la concurrence à Genk, Robin Mirisola prend la direction d'OH Louvain. Le jeune attaquant arrive en prêt après avoir été courtisé par plusieurs clubs. (Lire la suite)
Coup dur pour Arnaud Bodart : OHL a fait son choix pour remplacer Tobe Leysen
Un retour en Jupiler Pro League est-il au programme pour Arnaud Bodart ? C'est ce qui semblait se dessiner ces derniers jours, mais l'une des options évoquées s'éloigne. Oud-Heverlee Louvain, qui va perdre Tobe Leysen, se serait tourné vers une autre option pour remplacer son gardien de but. (Lire la suite)
Charleroi va se séparer d'une recrue de l'été : direction la Challenger Pro League
En manque de temps de jeu à Charleroi, Séverin Nioule va rejoindre les Francs Borains en prêt. L'ailier ivoirien tentera de lancer sa saison en Challenger Pro League. (Lire la suite)
Anderlecht va bien effectuer un dernier transfert entrant ce jeudi !
On s'attendait à ce que les dernières heures du mercato soient très calmes à Anderlecht. Mais Antoine Sibierski va finalement mener à bien l'un des transferts évoqués ces derniers jours. Ilias Koutsoupias va signer au Lotto Park. (Lire la suite)
OFFICIEL : Arthur Vermeeren fait son grand retour en Jupiler Pro League
Pas dans les plans du RB Leipzig, Arthur Vermeeren se dirige vers un nouveau départ. Le Red Bull Salzbourg, club de la filiale, est intéressé, au même titre... que le Royal Antwerp, qui verrait d'un bon œil le retour de son ancien protégé pour revenir vers les places européennes après une situation très compliquée. Les Anversois tiendraient la corde, mais le temps presse. (Lire la suite)
Gabriel Martinelli quitte Arsenal et s'engage pour quatre ans à Al-Hilal
C'est officiel, Gabriel Martinelli quitte Arsenal et rejoint Al-Hilal. Selon Fabrizio Romano, il rejoint le club saoudien pour un package estimé à environ 70 millions d'euros.
Le Brésilien de 25 ans ferme un long chapitre de sa carrière, lui qui avait rejoint les Gunners à l'été 2019. Avec le club anglais, il a remporté notamment la Premier League la saison dernière.
Il rejoint désormais le Moyen-Orient, où il a paraphé un contrat de quatre ans avec Al-Hilal. Il devrait déjà disputer sa première séance d'entraînement ce jeudi soir sous ses nouvelles couleurs.
Gabriel Martinelli joins Al-Hilal— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 3, 2026
for four years ✍️💙
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Le RFC Seraing se sépare de son buteur Harrison Ondo-Eyi après seulement une saison
Le RFC Seraing a annoncé se séparer de son buteur de 21 ans Harrison Ondo-Eyi d'un commun accord. Le Gabonais avait rejoint les Métallos à l'été 2025 en provenance de l'équipe U23 de l'Union Saint-Gilloise.
Le club liégeois a tenu à le remercier via un communiqué publié sur son site web : "Le RFC Seraing tient à remercier Harry pour son implication, son professionnalisme et son engagement tout au long de son passage dans la Cité du Fer, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière !"
🔴⚫️ 𝐋𝐄 𝐑𝐅𝐂 𝐒𝐄𝐑𝐀𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐓 𝐎𝐍𝐃𝐎-𝐄𝐘𝐈 𝐒𝐄 𝐒𝐄́𝐏𝐀𝐑𝐄𝐍𝐓 𝐃’𝐔𝐍 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍 𝐀𝐂𝐂𝐎𝐑𝐃.— RFC Seraing (@RfcSeraing167) September 3, 2026
👉 Le RFC Seraing et Harry Ondo-Eyi ont, d’un commun accord, décidé de mettre un terme au contrat qui liait l’attaquant à notre club.
ℹ️ https://t.co/VF9GB0aS15 pic.twitter.com/K45YUwCKhX
Un club de Pro League en discussions avancées avec l'AS Monaco pour Samuel Nibombé
Le KV Courtrai est très intéressé par le joueur formé à Mons, Anderlecht et à Charleroi avant de partir à Monaco, Samuel Nibombé. Les Kerels voudraient le recruter et pousseraient actuellement pour qu'il rejoigne la formation de Pro League, rapporte le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri.
L'AS Monaco et le KV Courtrai seraient même actuellement en discussions avancées. Le défenseur ferait ainsi son retour en Belgique après l'avoir quittée à l'été 2023 pour rejoindre le centre de formation de l'AS Monaco. Le mercato se termine dans quelques heures, reste à voir si ce deal parviendra à être bouclé.
Samuel Gueulette fait ses adieux à La Louvière : "Je garderai toujours ce club dans mon cœur"
Samuel Gueulette quitte officiellement la RAAL La Louvière. Le Rwandais de 26 ans a paraphé un contrat avec l'UTA Arad, en Roumanie. Après cinq saisons chez les Loups, le milieu central découvrira un nouveau championnat, avec la SuperLiga. Il a adressé un message d'adieu. (Lire la suite)
OFFICIEL : Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint un autre club de Pro League
Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint Zulte Waregem. Le Sénégalais a paraphé un contrat de deux saisons, assorti de deux années supplémentaires en option. Le milieu gauche avait quelque peu perdu sa place dans la hiérarchie à l'Union Saint-Gilloise et rejoint donc les Boeren afin d'obtenir plus de temps de jeu. (Lire la suite)
Acheté 10 millions, capitaine puis envoyé à Anderlecht : que s'est-il passé avec Omobamidele ?
Prêté à Anderlecht par Strasbourg, Andrew Omobamidele quitte un club où la concurrence est devenue trop forte. Son départ s'explique par un transfert qui n'a pas eu lieu. (Lire la suite)
OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi
Le Sporting de Charleroi a officialisé ce jeudi la signature de Gaku Nawata, jeune attaquant de 20 ans. Il rejoint les Zèbres en provenance du Gamba Osaka. Le joueur japonais a paraphé un contrat sous la forme d’un prêt jusqu’en fin de saison. Une option d’achat est incluse dans le deal. (Lire la suite)
Nikola Storm est de retour en Belgique
Le KVC Westerlo a annoncé la signature de Nikola Storm. L'ailier gauche revient en Belgique après un passage d'une saison en Turquie à Antalyaspor. Il a signé un contrat de deux saisons avec les Campinois.
Formé à Bruges, Nikola Storm a fait ses débuts professionnels avec le Blauw en Zwart. Il a ensuite évolué sous les couleurs de Zulte Waregem, d'OHL et de Malines, club où il est resté de longues années entre l'été 2018 et 2025 avant de rejoindre la Turquie. Désormais, il est prêt à nouveau à évoluer en Belgique, mais cette fois avec Westerlo.
Welcome to Westerlo, Nikola Storm!— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) September 3, 2026
👉🏼More info: https://t.co/7YPbyo1Dhd pic.twitter.com/S3y9SkY2Jl
Lommel rapatrie l’un des artisans de sa montée en Pro League
Lommel a officialisé le retour de Sam de Grand. L'arrière droit néerlandais de 21 ans a signé un contrat en prêt jusqu'en fin de saison avec l’équipe fraîchement promue en Pro League. Il avait quitté le club limbourgeois cet été pour rejoindre l’AZ. Il a donc participé au retour dans l’élite des Lommellois la saison dernière et évoluera désormais en Pro League avec le club.
Le joueur est heureux de faire son retour à Lommel : "Lommel, c’est comme être à la maison. Ces dernières années, j’ai pris énormément de plaisir à jouer ici et je suis donc très heureux de pouvoir revenir. Certaines choses ont changé au sein de l’équipe, mais j’ai immédiatement retrouvé ce sentiment de familiarité. J’ai hâte de pouvoir commencer à nouveau."
Sam de Grand keert terug bij Lommel SK! 🤩— Lommel SK (@LommelSKOff) September 3, 2026
Lommel SK verwelkomt Sam de Grand terug aan de Gestelsedijk. De 21-jarige Nederlander vertrok eerder deze zomer naar AZ, maar maakt nu op huurbasis zijn rentree in de ploeg van Lee Johnson.#OurNature pic.twitter.com/N5sy5cSHq8
OFFICIEL : un "gamin" de Neerpede quitte Anderlecht pour rejoindre un club de Pro League
Le KV Courtrai a officialisé la signature de Basile Vroninks, jeune arrière droit de 19 ans. Le natif d’Anvers rejoint les Kerels en provenance du Sporting d’Anderlecht, club où il a été formé et où il a paraphé son premier contrat professionnel à seulement 17 ans en juillet 2024. (Lire la suite)
Malines signe un jeune talent français en provenance de Ligue 2
Le KV Malines a officialisé l'arrivée de Marco Decherf, jeune milieu de terrain de 19 ans qui rejoint les Malinois en provenance de l'USL Dunkerque, formation de Ligue 2. Le Français a paraphé un contrat jusqu'en 2030 avec le club de Pro League.
"L'histoire du club et son projet ambitieux m'ont tout de suite séduit", a déclaré le joueur lors de sa signature à Malines.
Présent à l'USL Dunkerque depuis l'âge de 12 ans, Marco Decherf a petit à petit gravi les échelons au sein du club français. Capitaine des U19 nationaux, il a ensuite intégré le groupe professionnel avant de découvrir la Ligue 2 en fin de saison dernière.
Bienvenue à Malinwa, Marco. 🟡🔴— KV Mechelen (@kvmechelen) September 3, 2026
De Franse middenvelder tekent een contract tot 2030 en begint zo aan een nieuw hoofdstuk Achter de Kazerne.
👉 Meer info op https://t.co/RQUPRAAEta. pic.twitter.com/trCqiESwDk
Le Cercle de Bruges recrute un jeune attaquant ivoirien en prêt avec option d’achat
Après Yago Lincoln et Yann Lienard, le Cercle de Bruges a également annoncé la signature de Prince Zagadou. Le jeune Ivoirien de 18 ans est prêté avec option d’achat par le FC LYS Sassandra, formation ivoirienne. Il va rejoindre l’équipe du Jong Cercle, qui évolue en D1 VV.
Luciano Murchio, le directeur technique, s’est montré ravi d’accueillir l’attaquant : "Nous sommes heureux d’accueillir Prince au Cercle Bruges. C’est un joueur offensif que nous suivons de près depuis plusieurs mois et en qui nous voyons beaucoup de potentiel."
"Prince viendra renforcer le Jong Cercle et nous sommes impatients de l’accompagner dans sa première aventure en Europe. Au sein de notre structure, nous souhaitons continuer à le soutenir dans son développement", a-t-il conclu.
Prince Zagadou (18) komt de aanvalslinie van Jong Cercle versterken.— Cercle Brugge (@cercleofficial) September 3, 2026
De Ivoriaanse jeugdinternational wordt gehuurd van FC LYS Sassandra. Groen-Zwart bedong ook een aankoopoptie.
Bienvenue, Prince!
🔗 https://t.co/7Ke98o6lrD pic.twitter.com/kU1opidTSt
Un gardien rejoint le Cercle de Bruges en provenance d’un club de Ligue 1
Le Cercle de Bruges a officialisé la signature de Yann Lienard. Le portier français arrive sous la forme d’un prêt jusqu’en fin de saison en provenance de l’AS Monaco, club satellite des Groen en Zwart. Présent au sein du centre de formation monégasque depuis l’été 2019, le gardien de 23 ans se lance dans son premier défi professionnel en dehors de l’AS Monaco.
Luciano Murchio, le directeur technique, s’est exprimé sur la signature du joueur : "Nous sommes très heureux d’accueillir Yann au Cercle. C’est un joueur que nous connaissons depuis un certain temps et dont nous suivons de près l’évolution depuis plusieurs années."
"Yann était prêt à franchir une nouvelle étape et rejoint désormais le Cercle afin d’accroître la concurrence au sein de notre groupe de gardiens. Nous avons hâte de voir l’impact qu’il pourra avoir grâce à sa mentalité et à sa capacité de travail", a-t-il conclu.
𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞, 𝐘𝐚𝐧𝐧!— Cercle Brugge (@cercleofficial) September 3, 2026
Yann Lienard (23) versterkt de groen-zwarte keeperskern. De Franse jeugdinternational wordt voor één seizoen gehuurd van AS Monaco.
🔗 https://t.co/XDdfU1A0nn pic.twitter.com/QHM3c66AOw
OFFICIEL : Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique et quatre clubs étaient sur le coup
Un an après son départ de La Gantoise pour l'Italie, Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique. Le défenseur central de 18 ans a suscité l'intérêt de Malines, où il est passé durant sa formation, mais aussi de Beveren et Westerlo. Il s'engage finalement à Saint-Trond. (Lire la suite)
Joli coup pour l'Olympic Charleroi : un ancien du Standard rejoint les Dogues
Libre depuis son départ du Standard de Liège (fin de contrat), Alexandro Calut a trouvé un nouveau défi. Le latéral gauche de 23 ans s'est officiellement engagé avec l'Olympic Charleroi, qui évolue en troisième division belge. (Lire la suite)
Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée
Anouar Ait El Hadj ne faisait pas mystère de ses ambitions : il espérait quitter l'Union Saint-Gilloise cet été pour passer un palier. Problème : aucun club, du moins aucun club de plus grande envergure que l'USG, ne s'est manifesté, et le Belgo-Marocain est toujours au Parc Duden. (Lire la suite)
Un international congolais présent au Mondial débarque de Bundesliga en Jupiler Pro League
Très joli coup réalisé par Saint-Trond sur le marché des transferts. Les Canaris viennent en effet d'accueillir Nathanaël Mbuku, international congolais, en prêt depuis Augsbourg. L'ailier a participé à la Coupe du Monde 2026 avec les Léopards. (Lire la suite)
Il ne jouerait pas l'Europe, mais Anderlecht pourrait encore attirer un joueur en cas de départ
Le dindon de la farce anderlechtoise est pour le moment le pauvre Ilias Koutsoupias. Le Grec de 25 ans a passé ses tests médicaux au RSCA, et loge toujours à Bruxelles, à l'hôtel, dans l'attente que sa situation évolue. Le Sporting va tenter de se séparer de certains excédentaires, et Koutsoupias pourrait alors signer. (Lire la suite)
Leander Dendoncker a retrouvé un club et croisera Saint-Trond en Conference League
Passé par le Sporting d'Anderlecht, Aston Villa ou encore le Napoli, l'ancien Diable Rouge Leander Dendoncker (32 sélections) était libre de tout contrat depuis son départ du Real Oviedo le 1er juillet. Le médian défensif a cependant trouvé un nouveau défi en Croatie, où il s'est engagé avec le Hajduk Split, vice-champion en titre, qui disputera la phase de ligue de la Conference League et qui y croisera Saint-Trond. (Lire la suite)
Une sensation du championnat pourrait faire son retour du côté de Westerlo
Vous vous rappelez certainement de lui : Nikola Storm a fait la pluie et le beau temps du côté du KV Malines de 2018 à 2025. L'été passé, il quittait la Belgique et rejoignait Antalyaspor. Mais le KVC Westerlo espère le faire revenir dans les dernières heures du mercato. (Lire la suite)
Officiel : Anderlecht a enregistré son dernier renfort sur le gong, et gratuitement !
Tard dans la soirée, le RSC Anderlecht a officialisé l'arrivée de ce qui devrait être son dernier renfort : Thelo Aasgaard. L'international norvégien arrive des Glasgow Rangers et alors qu'on évoquait 6 millions d'euros de montant de transfert, il est finalement prêté avec option d'achat. (Lire la suite)
Wout Faes a refusé un retour en Jupiler Pro League cette semaine !
Sur une voie de garage à Leicester City, Wout Faes a été proposé à OHL dans les dernières heures du mercato. L'opération ne se fera toutefois pas : le défenseur central n'était pas intéressé par le projet des Louvanistes, qui n'auraient de toute manière pas été en mesure de payer ne serait-ce qu'une partie de son salaire. L'ancien Diable Rouge reste donc bloqué outre-Manche, jusqu'à nouvel ordre. (Lire la suite)
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
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