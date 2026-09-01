Live mercato (01/09) : Mike Penders voit un concurrent quitter Chelsea, Balogun va rejoindre un club anglais
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Mike Penders voit un concurrent quitter Chelsea pour rejoindre la Serie A
Robert Sánchez, concurrent de Mike Penders à Chelsea, va rejoindre Côme sous la forme d'un prêt, rapporte le spécialiste des transferts Fabrizio Romano : "Here We Go". Les deux clubs ont trouvé un accord sur les conditions du prêt. Le gardien de 28 ans va s'en aller de Chelsea après la signature d'Emiliano Martínez, arrivé cet été en provenance d'Aston Villa.
À Côme, le portier espagnol entrera en concurrence avec l'ancien gardien de l'Antwerp Jean Butez. Le club italien recherchait un portier après le départ de Noel Törnqvist vers Monza.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Como reach verbal agreement over loan deal to sign Robert Sánchez, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
Como and #CFC agree on loan terms as the Spanish goalkeeper replaces Tornqvist who’s joining Monza in Serie A.
New chapter for Sánchez after Dibu joined Chelsea. pic.twitter.com/dic7vq9qpm
Folarin Balogun va rejoindre Everton
Folarin Balogun, buteur américain qui avait notamment fait grand bruit cet été suite à la levée de sa suspension après un carton rouge lors de la Coupe du monde avant d'affronter la Belgique en huitièmes de finale, va rejoindre Everton. L'attaquant va signer pour un montant de 45 millions d'euros, assorti de cinq millions d'euros de bonus avec un pourcentage à la revente. Un accord a été trouvé entre l'AS Monaco et les Toffees, révèle le spécialiste des transferts Fabrizio Romano.
Les négociations sur les conditions personnelles ont également désormais été conclues pour un contrat de quatre ans avec une option pour une année supplémentaire. Il passera sa visite médicale ce mardi. Fabrizio Romano a déclaré que le deal est bouclé : "Here We Go".
Fabrizio Romano a également révélé que Jack Grealish va rejoindre Everton sous la forme d'un prêt en provenance de Manchester City.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Everton agree personal terms with Folarin Balogun on four year deal with one year option, here we go! 🇺🇸— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
Club to club agreement done at €45m plus €5m add-ons and sell-on clause as revealed.
USMNT striker authorized to travel for medical on Tuesday. #efc pic.twitter.com/hZ2z6Yxjyk
Mykhaylo Mudryk en route vers un prêt payant avec option d'achat à Tottenham
Suspendu depuis décembre 2024 après un contrôle positif au meldonium, Mykhaylo Mudryk est de nouveau autorisé à jouer au football professionnel. L'Ukrainien de 25 ans va désormais rejoindre Tottenham, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Le journaliste italien a lancé son célèbre "Here We Go", signifiant que le deal s'est conclu.
L'ailier gauche va rejoindre les Spurs sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat non obligatoire. Il y retrouvera l'entraîneur Roberto De Zerbi, qu'il avait connu lors de la saison 2021-2022 avec le Shakhtar Donetsk.
Tosin Adarabioyo va également quitter Chelsea pour rejoindre les Spurs pour un montant de 8,18 millions d'euros, hors bonus, rapporte Fabrizio Romano.
🚨⚪️ BREAKING: Mykhaylo Mudryk to Tottenham, here we go! Everything agreed also on personal terms.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
Mudryk joins #THFC on paid loan and also understand there will be a 𝐛𝐮𝐲 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞 not mandatory in the agreement.
The Ukrainian will re-join De Zerbi. 🇺🇦 pic.twitter.com/4tEibnZVrw
Lucas Stassin devrait rejoindre un club de Liga
Lucas Stassin est proche de Séville. Peu utilisé à Saint-Étienne, l'attaquant belge de 21 ans pourrait rejoindre le club espagnol sous la forme d'un prêt. Les discussions sont bien avancées entre les deux clubs pour boucler rapidement cette opération avant la fin du mercato. (Lire la suite)
Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club
Arthur Vermeeren pourrait une nouvelle fois changer de club cet été. Le milieu belge n'entrerait plus dans les plans de Leipzig et pourrait chercher une solution. (Lire la suite)
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