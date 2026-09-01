Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula officiellement à Bologne, Jonathan David signe à l'Atlético de Madrid
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?
La collaboration entre le Cercle Bruges et Monaco continue de tourner à plein régime. Après avoir prêté son numéro 2 Maxime Delanghe à Willem II, l'association pourrait compenser ce départ avec l'arrivée du troisième gardien du club du Rocher. (Lire la suite)
Jonathan David signe à l'Atlético de Madrid
Nick Woltemade, à peine annoncé comme nouvelle recrue offensive de la Juventus que le départ de Jonathan David a été officialisé dans la foulée. Flop, tout comme Loïs Openda, du recrutement offensif bianconero de la saison dernière, le Canadien, que l'on a bien connu à La Gantoise, va découvrir son troisième grand championnat, après la France et l'Italie, puisqu'il rejoint l'Espagne et l'Atlético de Madrid. Avec "El Cholo" Diego Simeone aux manettes, il va falloir courir pour Jonathan David. Et on attendra un autre rendement de sa part que les 8 buts claqués en 47 sorties sous le maillot de la Juventus.
S
¡Bienvenido, Jonathan David! 🇨🇦— Atlético de Madrid (@Atleti) September 1, 2026
Nuestro club y la Juventus han alcanzado un acuerdo para la cesión del delantero durante la temporada 2026/27.
ℹ️ https://t.co/xDwPcC8rwh pic.twitter.com/TZd9qvzar8
OFFICIEL : Arsenal prête Ethan Nwaneri au Borussia Dortmund
Le Borussia Dortmund aime les Bellingham et les jeunes Anglais. Après avoir transféré Jobe Bellingham, frère de Jude, la saison dernière, le club allemand a obtenu le prêt d'Ethan Nwaneri dont le profil fait quelque peu penser à un autre de ses compatriotes ayant laissé de bons souvenirs dans la Ruhr : Jadon Sancho. L'arrivée de Nwaneri devra compenser la blessure de Giannis Konstantelias. Il sera prêté une saison. Lors des six derniers mois, il avait déjà été prêté, à l'Olympique de Marseille. Dans un contexte délétère d'un club en pleine chute, il n'avait pu exprimer son talent, ne marquant que 2 fois en 11 apparitions, championnat et Coupe de France comprise.
𝐋𝐎𝐎𝐊 𝐖𝐇𝐎’𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄. 𝐒𝐓𝐈𝐋𝐋 𝐎𝐍 𝐓𝐈𝐌𝐄. ⏰ pic.twitter.com/fw9c4cahyt— Borussia Dortmund (@BVB) September 1, 2026
OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit
Prêté à Annecy, pensionnaire de deuxième division française, la saison dernière, Triston Rowe va découvrir la D1 belge à Charleroi où il a été prêté une saison par Aston Villa, avec option d'achat. (Lire la suite)
OFFICIEL : Une déception de Genk va tenter de se relancer en Bundesliga 2
Ne faisant plus partie des plans de Jess Thorup à Genk cette saison, l'ailier droit limbourgeois Jarne Steuckers va tenter de relancer sa carrière du côté de Bochum, dans l'antichambre de la Bundesliga. (Lire la suite)
Courtrai se montre intransigeant concernant l'un de ses cadres avec un club de Ligue 2
Toujours titulaire cette saison, après avoir été l'un des artisans de la montée de Courtrai, Thierry Ambrose entre cependant dans sa dernière année de contrat. Montpellier, champion de France 2011, qui évolue désormais en Ligue 2 le veut. Mais Courtrai n'entend pas le brader. (Lire la suite)
OFFICIEL : Nick Woltemade s'engage avec la Juventus
La Juventus tient son nouvel attaquant. C'est Nick Woltemade qui devra alimenter le marquoir des "Bianconeri" cette saison. L'Allemand va troquer une tunique rayée de noir et de blanc pour une autre puisqu'il a été prêté par Newcastle pour un prêt direct de 3,5 millions de livres. L'été dernier, Woltemade avait quitté le Vfb Stuttgart de Deniz Undav pour Newcastle en échange d'un chèque de 75 millions d'euros. Une somme importante qui a semblé pesé sur la version capillaire et moustachue 2.0 de Rudi Völler puisqu'il n'a trouvé le chemin des filets qu'à 8 reprises en 33 sorties de Premier League et une seule fois en Ligue des Champions.
⚪️⚫️ Official, confirmed. Nick Woltemade signs for Juventus from Newcastle on £3.5m straight loan. pic.twitter.com/EXJexSo69f— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026
OFFICIEL : Andi Zeqiri revient au Standard
C'était dans l'air : une saison après son prêt en provenance de Genk, Andi Zeqiri va retrouver Sclessin. Il a été loué par le club polonais de Widzew Łódź, où il se trouvait sur une voie de garage. (Lire la suite)
Un remplaçant surprise en vue (mais connu de Vitor Bruno) pour remplacer N'Diaye à Anderlecht
Pour compenser le départ de Moussa N'Diaye, Antoine Sibierski a encore pris tout le monde de court en concluant rapidement un accord avec Oleg Reabciuk, un international macédonien de 28 ans, libre de tout contrat depuis son départ du Spartak Moscou. (Lire la suite)
OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen
Prêté à Valence la saison dernière, Largie Ramazani n'évoluera de nouveau pas en Premier League cette saison puisque que son club de Leeds l'a loué à Burnley, entraîné par un autre Belge : Nicky Hayen. (Lire la suite)
OFFICIEL : Thomas Henry quitte le Standard et file en Italie
Thomas Henry quitte officiellement le Standard de Liège. Le joueur français a paraphé un contrat avec l'AC Reggiana, formation de Serie C, a annoncé le club liégeois dans un communiqué ce mardi. (Lire la suite)
OFFICIEL : Timothé Nkada quitte le Standard et rejoint Troyes
Timothé Nkada retrouvera-t-il sa France natale avant la clôture du mercato ? L’attaquant du Standard de Liège suscite l’intérêt de Troyes, qui cherche à renforcer son secteur offensif. Le club aubois est même passé à l’action, mais sa première proposition n’a pas convaincu les dirigeants liégeois. (Lire la suite)
OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga
Moussa N'Diaye quitte finalement Anderlecht en prêt pour rejoindre le Werder Brême. Les Mauves ont accepté de laisser partir leur latéral gauche, qui poursuivra donc sa carrière en Bundesliga. (Lire la suite)
OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle
Alors qu'il a été écarté du groupe professionnel jusqu'à la fin du mercato, Matias Fernandez-Pardo semble désormais proche d'un départ à Newcastle. Un dénouement qui mettrait un terme à une situation qui avait fini par pourrir l'ambiance chez les "Dogues". (Lire la suite)
Dodi Lukebakio pourrait rejoindre un club de Premier League et évoluer aux côtés d'un Diable Rouge
Le départ de Dodi Lukebakio du Benfica se précise. Le Diable Rouge pourrait quitter Lisbonne à titre définitif, alors que Sunderland tente désormais de s'attacher ses services. Le club de Premier League serait en discussions avec Benfica afin de trouver un accord pour son transfert. (Lire la suite)
Samuel Mbangula a signé son contrat avec Bologne
Samuel Mbangula va bel et bien rejoindre Arthur Theate à Bologne. Comme annoncé par le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, le joueur belge de 22 ans a paraphé son contrat ce mardi. L'officialisation du transfert est tombé en début de soirée. Le natif de Bruxelles va ainsi quitter le Werder Brême, qu'il avait rejoint à l'été 2025 en provenance de la Juventus.
Un accord a été conclu entre les différentes parties sur un prêt payant de deux millions d'euros. Le montant de l'option d'achat est fixé à 13 millions d'euros, assorti de 250 000 euros de bonus.
Benvenuto a Bologna, Samuel ❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/S7gipgOeEw— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) September 1, 2026
OFFICIEL : Gabriel Jesus quitte Arsenal et rejoint le FC Barcelone
Aperçu dans les tribunes du Camp Nou lors de la victoire du FC Barcelone face au Rayo Vallecano (5-2) ce lundi soir, Gabriel Jesus semblait déjà plus que jamais proche d'être annoncé officiellement comme nouveau joueur du club catalan. C'est désormais confirmé officiellement : il a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec les Catalans et quitte ainsi Arsenal.
👀 | La prochaine recrue du FC Barcelone Gabriel Jesus est déjà dans les tribunes du Camp Nou ! 🏟️🇧🇷 #BarçaRayo pic.twitter.com/MaEoYIDPTv— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 31, 2026
Le 10 décembre 2025, face au Club de Bruges en Ligue des champions, le joueur faisait son retour à la compétition après près de 11 mois d'absence à cause d'une grave blessure au ligament croisé antérieur du genou droit. Désormais, il est prêt pour un nouveau défi et sa carrière prend clairement un nouveau tournant.
Pressure. Intensity. Instinct. Goals.— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026
Gabriel Jesus. pic.twitter.com/cMyUEYBUbN
🎥 Lucas Stassin est arrivé en Andalousie pour rejoindre Séville
Lucas Stassin est proche de Séville. Peu utilisé à Saint-Étienne, l'attaquant belge de 21 ans pourrait rejoindre le club espagnol sous la forme d'un prêt. Les discussions sont bien avancées entre les deux clubs pour boucler rapidement cette opération avant la fin du mercato. (Lire la suite)
Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation
Depuis son départ de l'Antwerp, Arthur Vermeeren peine à trouver la stabilité nécessaire pour poursuivre sa progression. Après un passage compliqué à l'Atlético Madrid, puis au RB Leipzig, qui l'a prêté à l'Olympique de Marseille la saison dernière, le milieu de terrain de 21 ans pourrait une nouvelle fois changer d'air. Le PSV Eindhoven se montre concret pour l'accueillir en prêt. Galatasaray reste également attentif à sa situation. (Lire la suite)
Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert
Désespérément à la recherche d'une porte de sortie après son retour de prêt à l'AS Monaco, Wout Faes devrait rebondir à West Ham. Un accord verbal aurait été trouvé la nuit dernière entre le club d'EFL Championship et Leicester City. (Lire la suite)
OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League
Genk est à la recherche de renforts en défense. Sur le flanc droit, mais aussi dans l'axe. Le Racing est d'ailleurs sur le point d'aller piocher au Cercle de Bruges. Un profil expérimenté dans notre championnat qui apportera son leadership à l'arrière-garde limbourgeoise. (Lire la suite)
Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht
Santi García ne rejoindra finalement plus que probablement pas Anderlecht. Malgré des négociations poussées avec Gil Vicente, les Bruxellois n'ont pas réussi à trouver un accord avec le club portugais, qui réclamait environ huit millions d'euros et 20 % sur une future revente. Le Sporting pourrait désormais se tourner vers Romeo Amane, milieu ivoirien du Rapid Vienne. (Lire la suite)
Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande
L'Union Saint-Gilloise continue de miser sur des joueurs évoluant à un niveau inférieur. Cette fois, les Bruxellois sont allés chercher Dennis Egel en quatrième division allemande. Le défenseur va franchir un énorme cap dans sa carrière en quittant la Regionalliga pour rejoindre les Bruxellois. (Lire la suite)
OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga
Zakaria El Ouahdi est sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Un transfert qui pourrait rapporter jusqu’à 12 millions d’euros aux Limbourgeois, sans compter un important pourcentage à la revente. (Lire la suite)
Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient
Après un prêt réussi à Helmond Sport, Noah Makanza attire désormais les convoitises. Le milieu congolais pourrait bien quitter Malines cet été. Plusieurs clubs étrangers sont intéressés. Il devra bientôt prendre une grande décision. (Lire la suite)
Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe
Simon Adingra s'apprête à quitter Sunderland sous la forme d'un prêt pour rejoindre l'Ajax Amsterdam. L'ancien ailier gauche de l'Union Saint-Gilloise (2022-2023) aurait trouvé un accord personnel avec la formation néerlandaise, rapporte le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. Sunderland et l’Ajax devraient désormais finaliser et signer les accords ce mardi. (Lire la suite)
Nouvelle recrue à Courtrai
Le KV Courtrai a officialisé ce mardi la signature en prêt du Slovénien Rok Štorman. Le milieu offensif rejoint les Courtraisiens avec un contrat jusqu'en fin de saison (30 juin 2027).
Le directeur sportif Nils Vanneste a pris la parole sur la nouvelle recrue courtraisienne : "L’arrivée de Rok est le résultat d’un dossier sur lequel nous travaillions depuis un certain temps. Les discussions et les négociations duraient depuis un bon moment, mais ce n’était pas un dossier simple. Finalement, nous sommes parvenus à boucler le transfert et à faire venir Storman à Courtrai."
Welkom, Rok! 🙌 pic.twitter.com/8M3F70HCxr— KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 1, 2026
OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice
Après la relégation en deuxième division de Wolfsburg, il était évident que Mohamed Amoura ne s'éterniserait pas en Allemagne. Sa future destination serait désormais connue : l'OGC Nice, rejoint voici peu par Axel Witsel. (Lire la suite)
Mike Penders voit un concurrent quitter Chelsea pour rejoindre la Serie A
Robert Sánchez, concurrent de Mike Penders à Chelsea, va rejoindre Côme sous la forme d'un prêt, rapporte le spécialiste des transferts Fabrizio Romano : "Here We Go". Les deux clubs ont trouvé un accord sur les conditions du prêt. Le gardien de 28 ans va s'en aller de Chelsea après la signature d'Emiliano Martínez, arrivé cet été en provenance d'Aston Villa.
À Côme, le portier espagnol entrera en concurrence avec l'ancien gardien de l'Antwerp Jean Butez. Le club italien recherchait un portier après le départ de Noel Törnqvist vers Monza.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Como reach verbal agreement over loan deal to sign Robert Sánchez, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
Como and #CFC agree on loan terms as the Spanish goalkeeper replaces Tornqvist who’s joining Monza in Serie A.
New chapter for Sánchez after Dibu joined Chelsea. pic.twitter.com/dic7vq9qpm
Folarin Balogun va rejoindre Everton
Folarin Balogun, buteur américain qui avait notamment fait grand bruit cet été suite à la levée de sa suspension après un carton rouge lors de la Coupe du monde avant d'affronter la Belgique en huitièmes de finale, va rejoindre Everton. L'attaquant va signer pour un montant de 45 millions d'euros, assorti de cinq millions d'euros de bonus avec un pourcentage à la revente. Un accord a été trouvé entre l'AS Monaco et les Toffees, révèle le spécialiste des transferts Fabrizio Romano.
Les négociations sur les conditions personnelles ont également désormais été conclues pour un contrat de quatre ans avec une option pour une année supplémentaire. Il passera sa visite médicale ce mardi. Fabrizio Romano a déclaré que le deal est bouclé : "Here We Go".
Fabrizio Romano a également révélé que Jack Grealish va rejoindre Everton sous la forme d'un prêt en provenance de Manchester City.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Everton agree personal terms with Folarin Balogun on four year deal with one year option, here we go! 🇺🇸— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
Club to club agreement done at €45m plus €5m add-ons and sell-on clause as revealed.
USMNT striker authorized to travel for medical on Tuesday. #efc pic.twitter.com/hZ2z6Yxjyk
Mykhaylo Mudryk en route vers un prêt payant avec option d'achat à Tottenham
Suspendu depuis décembre 2024 après un contrôle positif au meldonium, Mykhaylo Mudryk est de nouveau autorisé à jouer au football professionnel. L'Ukrainien de 25 ans va désormais rejoindre Tottenham, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Le journaliste italien a lancé son célèbre "Here We Go", signifiant que le deal s'est conclu.
L'ailier gauche va rejoindre les Spurs sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat non obligatoire. Il y retrouvera l'entraîneur Roberto De Zerbi, qu'il avait connu lors de la saison 2021-2022 avec le Shakhtar Donetsk.
Tosin Adarabioyo va également quitter Chelsea pour rejoindre les Spurs pour un montant de 8,18 millions d'euros, hors bonus, rapporte Fabrizio Romano.
🚨⚪️ BREAKING: Mykhaylo Mudryk to Tottenham, here we go! Everything agreed also on personal terms.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
Mudryk joins #THFC on paid loan and also understand there will be a 𝐛𝐮𝐲 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞 not mandatory in the agreement.
The Ukrainian will re-join De Zerbi. 🇺🇦 pic.twitter.com/4tEibnZVrw
Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club
Arthur Vermeeren pourrait une nouvelle fois changer de club cet été. Le milieu belge n'entrerait plus dans les plans de Leipzig et pourrait chercher une solution. (Lire la suite)
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
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